Как рассказали ТАСС в Московском планетарии, естественный спутник Земли будет находиться под горизонтом. Все фазы затмения можно будет увидеть только на Дальнем Востоке. Частное затмение Луны с погружением в тень Земли почти всей площади диска произойдет в 12:04 мск. Луна практически полностью окрасится в красноватый
цвет.
Жители Москвы и большей части России не смогут наблюдать сегодня частное затмение Луны.
Как рассказали ТАСС в Московском планетарии, естественный спутник Земли будет находиться под горизонтом. Все фазы затмения можно будет увидеть только на Дальнем Востоке. Частное затмение Луны с погружением в тень Земли почти всей площади диска произойдет в 12:04 мск. Луна практически полностью окрасится в красноватый