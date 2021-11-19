Жители Москвы и большей части России не смогут наблюдать сегодня частное затмение Луны.

Как рассказали ТАСС в Московском планетарии, естественный спутник Земли будет находиться под горизонтом. Все фазы затмения можно будет увидеть только на Дальнем Востоке. Частное затмение Луны с погружением в тень Земли почти всей площади диска произойдет в 12:04 мск. Луна практически полностью окрасится в красноватый

цвет.