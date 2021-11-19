Безопасности полетов в токийском аэропорту Нарита угрожают черепахи.

Как сообщил телеканал Эн-эйч-кей, рептилии были обнаружены в небольшом пруду у одной из взлетно-посадочных полос. По мнению специалистов, черепах с твердым панцирем может засосать в турбину авиалайнера, что приведет к аварии. Администрация Нариты сейчас рассматривает вариант частичного уничтожения популяции черепах на территории аэропорта и установки заграждений между прудом и взлетно-посадочной полосой.