Безопасности полетов в токийском аэропорту Нарита угрожают черепахи.

Как сообщил телеканал Эн-эйч-кей, рептилии были обнаружены в небольшом пруду у одной из взлетно-посадочных полос. По мнению специалистов, черепах с твердым панцирем может засосать в турбину авиалайнера, что приведет к аварии. Администрация Нариты сейчас рассматривает вариант частичного уничтожения популяции черепах на территории аэропорта и установки заграждений между прудом и взлетно-посадочной полосой.
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