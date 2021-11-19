Матчем между «Зенитом» и «Нижним Новгородом» стартует 15-го тур РПЛ.

Действующий чемпион страны впервые встретится с дебютантом высшего дивизиона. Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00. К предстоящему матчу клубы подходят, занимая первое и 13-е места в турнирной таблице ЧР. Интригу предстоящей игре добавляет фигура главного тренера «Нижнего Новгорода». Старший брат вратаря «Зенита» Александр Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых.
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