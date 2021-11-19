Ношение масок снижает распространение коронавируса на 53%.

Это установили ученые Австралии и Великобритании проанализировав более 30 других научных работ, посвященных эффективности мер по борьбе с ковидом. Исследование опубликовано в журнале The BMJ. Его авторы утверждают, что соблюдение социальной дистанции снижает распространение коронавируса на четверть. Мытье рук показало сокращение заболеваемости более чем на 50%. Насколько эффективны закрытие школ или предприятий, ограничение перелетов, ученым пока не ясно.