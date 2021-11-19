Ношение масок снижает распространение коронавируса на 53%.

Это установили ученые Австралии и Великобритании проанализировав более 30 других научных работ, посвященных эффективности мер по борьбе с ковидом. Исследование опубликовано в журнале The BMJ. Его авторы утверждают, что соблюдение социальной дистанции снижает распространение коронавируса на четверть. Мытье рук показало сокращение заболеваемости более чем на 50%. Насколько эффективны закрытие школ или предприятий, ограничение перелетов, ученым пока не ясно.
Самое обсуждаемое
МИД РФ: Когда передергиваются подходы к внутреукраинскому урегулированию, нам не остается ничего, кроме как предать гласности переписку На Смоленской площади обнародовали переписку, которая касалась подготовки к возможному саммиту по ситуации на востоке Украины в так называемом «нормандском формате» — Россия, Украина, Франция, Германия…
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…