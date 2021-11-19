ЕС планирует в 2022 году провести ряд операций по борьбе с нелегальной миграцией.

Как сообщило брюссельское интернет издание «Еврообзервер», будет произведено около полутора тысяч арестов. Некоторые из тридцати подготовленных планов будут реализованы под эгидой отдельных государств — членов Евросоюза, другие будут проводиться агентством ЕС по контролю границ «Фронтекс» и Европолом.
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