ЕС планирует в 2022 году провести ряд операций по борьбе с нелегальной миграцией.

Как сообщило брюссельское интернет издание «Еврообзервер», будет произведено около полутора тысяч арестов. Некоторые из тридцати подготовленных планов будут реализованы под эгидой отдельных государств — членов Евросоюза, другие будут проводиться агентством ЕС по контролю границ «Фронтекс» и Европолом.