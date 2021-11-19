По факту жесткого задержания в Петербурге 14-летней девочки возбуждено дело о превышении полномочий.

Школьница переходила улицу в неположенном месте и как рассказывают ее родители, пятеро полицейских пытались насильно усадить ее в служебную машину, чтобы доставить в отделение. По словам матери подростка, дочь довели до истерики и нанесли ей побои, которые зафиксировали в травмпункте.