Суд во Владивостоке заключил под стражу депутата краевого Заксобрания Артема Самсонова.

Ранее он был задержан по подозрению в растлении ребенка. Защита депутата уже заявила, что будет обжаловать решение суда. Адвокат Наталья Касилова сообщила, что Самсонов продолжает голодовку и Настаивает на проверке его показаний на полиграфе. Самсонов является первым Секретарем Владивостокского отделения КПРФ.