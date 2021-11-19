США сегодня вновь попытаются вывести на орбиту экспериментальный аппарат в интересах Космических сил.

Носитель Rocket 3 запустит его с космодрома на Аляске. Как сообщает компания-разработчик Astra Space, старт запланирован на 08:00 мск. Это уже вторая попытка компании Astra Space вывести на орбиту аналогичный аппарат Космических сил США. В конце августа запуск окончился неудачей, . Из-за отказа одного из двигателей ракета рухнула в океан.