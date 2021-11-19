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04:07, 19 ноября 2021

В Швецию поставлен первый из четырех американских ЗРК Patriot.

Как пишет местная пресса, комплексы позволят увеличить дальность шведской ПВО и уничтожать баллистические ракеты. Приобретение этих комплексов является на сегодняшний день самой крупной инвестицией Швеции в нацоборону. Стоимость каждого ЗРК превышает 1 млрд долл. Остальные три комплекса будут поставлены до 2025 года. Против кого будет нацелены эти ракеты, власти Швеции не уточняют


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