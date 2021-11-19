Верховный суд Дании отклонил апелляцию российского ученого Алексея Никифорова.

Он осужден в королевстве на три года лишения свободы по обвинению в шпионаже. Как передает ИФ, также осталось в силе решение о конфискации у Никифорова «результатов преступных действий». Кроме того, после отбытия приговора ему будет навсегда запрещен въезд в Данию. Никифоров был осужден в мае. Согласно материалам дела, он собирал информацию Технического университета Дании и несколько лет передавал ее российской разведке, в том числе за плату.
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