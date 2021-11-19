США планируют произвести 480 новых ядерных авиабомб.

Ими и оснастят стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и еще только разрабатываемые B-21 Raider. Это следует из данных Федерации американских ученых. Большая часть этих ядерных боеприпасов может быть размещена на континентальной части США уже в 2022 году. По данным Национального управления ядерной безопасности США, разработка новой тактической ядерной авиабомбы B61-12 уже завершена, и в скором времени начнется ее серийное производство.