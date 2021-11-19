Генпрокуроры ряда американских штатов расследуют деятельность компании «Мета».

Их тревожит привлечение детей и молодых людей в соцсеть «Инстаграм». Как говорится в заявлении на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, компании «Мета» хорошо известно о вреде соцсетей для физического и психического здоровья подрастающего поколения, но Марк Цукерберг и компании, которыми он управляет, ставят прибыль превыше безопасности. Мета» — прежнее компании Facebook.