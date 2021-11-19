В окружении исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена отвергают слухи о его смерти.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к руководству созданной Гюленом организации «Золотое поколение», информация турецких СМИ на этот счет не соответствует действительности. Власти США, где живет проповедник от комментариев пока воздерживаются. В Турции Гюллена обвиняют в организации попытки госпереворота в 2016 г. Ранее турецкий оппозиционный портал «Ода ТВ» выступил с утверждением, что Гюлен был отравлен в своем доме в Пенсильвании.