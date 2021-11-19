ФСИН и Минюст разрабатывают законопроект об использовании труда осужденных в Арктике.

Как сообщил ИФ директора ФСИН Александр Калашников, для «осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера», могут ввести льготное исчисление срока наказания в виде принудительных работ. Директор ФСИН отметил, что осужденных будут отправлять на строительство «крупных промышленных объектов», а также для благоустройства» Арктики. ФСИМ еще в декабре 2020 года «прорабатывал вопрос» привлечения осужденных к очистке Арктики от загрязнения.