Московские полицейские задержали возле Кремля двух итальянских продюсеров.

Как передает интернет издание Baza, Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути приехали в Россию с фильмом о диктатуре в странах советского блока в годы холодной войны . Накануне днем они развернули на Манежной площади плакаты, представляющие их картину. После этого из задержали, обвинив в проведении одиночных пикетов. Фильм «Из Италии на Восток» буден представлен на российско-итальянском кинофестивале RIFF. На сегодня запланирован показ ленты в Москве, 21 ноября фильм покажут в Новосибирске.
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