Грузинские власти склоняются к необходимости перевода Михаила Саакашвили из тюремной больницы в частную клинику.

Во всяком случае, этого не исключил глава парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе. Со своим заявлением он выступил после сообщений об обмороке у Саакашвили, который держит голодовку в тюрьме. Позже врач тюремной больницы сообщила, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать. Между тем, личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что состояние политика оценивается как тяжелое. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.
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