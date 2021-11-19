Парламент Австрии лишил бывшего канцлера Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности.

35-летний Курц ушел в отставку в начале октября на фоне обвинений в участии в коррупционных схемах в 2016 году. Курца и еще девять человек из его окружения обвиняют в подкупе СМИ. Сам Курц все обвинения отрицает и уже заявил, что его невиновность подтвердила независимая юридическая экспертиза.