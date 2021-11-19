В Крыму возбуждено уголовное дело против министра культуры республики Арины (Веры) Новосельской.

Как сообщается на сайте СК, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018 году министр получила вознаграждение от компании за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ в Центре детского театрального искусства. Новосельской грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.