Президент Владимир Путин высказался за опережающую индексацию МРОТ и прожиточного минимума.

Он предложил установить прожиточный минимум в 2022 году в 12 654 руб., а МРОТ — 13 890. Путин поручил своей администрации подготовить поправки о повышенной индексации этих показателей и пообещал в ближайшие дни внести их в ГД
Самое обсуждаемое
МИД РФ: Когда передергиваются подходы к внутреукраинскому урегулированию, нам не остается ничего, кроме как предать гласности переписку На Смоленской площади обнародовали переписку, которая касалась подготовки к возможному саммиту по ситуации на востоке Украины в так называемом «нормандском формате» — Россия, Украина, Франция, Германия…
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…