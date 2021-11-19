ЕС не намерен вести переговоры с Александром Лукашенко о преодолении миграционного кризиса.

Об этом РБК заявил пресс-секретарь ЕК Петер Стано. По его словам. Именно белорусский руководитель создал этот кризис, он и ответственен за его разрешение. Евросоюз, по словам Стано, намерен сосредоточиться на технических переговорах с агентствами ООН, курирующими вопросы миграции и беженцев, чтобы облегчить репатриацию людей с белорусско-польской границы.