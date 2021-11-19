ЕС не намерен вести переговоры с Александром Лукашенко о преодолении миграционного кризиса.

Об этом РБК заявил пресс-секретарь ЕК Петер Стано. По его словам. Именно белорусский руководитель создал этот кризис, он и ответственен за его разрешение. Евросоюз, по словам Стано, намерен сосредоточиться на технических переговорах с агентствами ООН, курирующими вопросы миграции и беженцев, чтобы облегчить репатриацию людей с белорусско-польской границы.
Самое обсуждаемое
МИД РФ: Когда передергиваются подходы к внутреукраинскому урегулированию, нам не остается ничего, кроме как предать гласности переписку На Смоленской площади обнародовали переписку, которая касалась подготовки к возможному саммиту по ситуации на востоке Украины в так называемом «нормандском формате» — Россия, Украина, Франция, Германия…
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…