Президент США Джо Байден подтвердил, что изучает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине.

По его словам, в американской администрации имеются «серьезные опасения» насчет нарушения прав человека в Китае. О том, что США планируют до конца ноября объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае, ранее сообщили источники The Washington Post. Это значит, что ни президент, ни какие-либо другие официальные лица из правительства США не будут присутствовать на пекинских Играх.