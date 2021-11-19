Германия не станет принимать беженцев, которые находятся на границе Беларуси с Польшей.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы МВД Германии Хорст Зеехофер. Он выразил поддержку властям Польши, отметив, что речь идет о «нелегальной миграции, организованной через Белоруссию при поддержке России. Ранее пресс-секретарь белорусского руководителя Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в телефонном разговоре с ИО канцлера Ангелой Меркель предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, собравшихся на белорусско-польской границе. По сведениям ТАСС, Меркель ответила отказом.
Самое обсуждаемое
МИД РФ: Когда передергиваются подходы к внутреукраинскому урегулированию, нам не остается ничего, кроме как предать гласности переписку На Смоленской площади обнародовали переписку, которая касалась подготовки к возможному саммиту по ситуации на востоке Украины в так называемом «нормандском формате» — Россия, Украина, Франция, Германия…
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…