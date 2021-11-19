Германия не станет принимать беженцев, которые находятся на границе Беларуси с Польшей.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы МВД Германии Хорст Зеехофер. Он выразил поддержку властям Польши, отметив, что речь идет о «нелегальной миграции, организованной через Белоруссию при поддержке России. Ранее пресс-секретарь белорусского руководителя Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в телефонном разговоре с ИО канцлера Ангелой Меркель предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, собравшихся на белорусско-польской границе. По сведениям ТАСС, Меркель ответила отказом.