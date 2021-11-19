КС организаций российских соотечественников в США приостановил деятельность.

Как говорится в заявлении организации, — в связи с расследованием американских спецслужб. По данным КСОРС, на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, тем не менее, некоторые члены КСОРС и другие представители русской общины стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иностранных

агентах.