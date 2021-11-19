Предложенное президентом повышение прожиточного минимума затронет 16 млн россиян.

Повышение минимального размера оплаты труда — 3 млн занятых в экономике. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словм, на реализацию инициативы Путина будет направлено около 30 млрд руб.из федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Ранее на совещании по социальным проблемам Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году до 12 654 руб. и МРОТ до 13 890 руб.