Предложенное президентом повышение прожиточного минимума затронет 16 млн россиян.

Повышение минимального размера оплаты труда — 3 млн занятых в экономике. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словм, на реализацию инициативы Путина будет направлено около 30 млрд руб.из федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Ранее на совещании по социальным проблемам Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году до 12 654 руб. и МРОТ до 13 890 руб.
Самое обсуждаемое
МИД РФ: Когда передергиваются подходы к внутреукраинскому урегулированию, нам не остается ничего, кроме как предать гласности переписку На Смоленской площади обнародовали переписку, которая касалась подготовки к возможному саммиту по ситуации на востоке Украины в так называемом «нормандском формате» — Россия, Украина, Франция, Германия…
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…