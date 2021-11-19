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01:07, 19 ноября 2021

Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в доме по Ратной улице.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, площадь возгорания составила 10 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.


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