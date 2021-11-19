СК расследует убийство в Москве адвоката Артема Каракаева.

Как сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова, его тело с ножевыми ранениями обнаружено в доме по проспекту маршала Жукова. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что убитый работал в адвокатской компании «Манаков и партнеры» .