Турецкие СМИ сообщили о смертельном отравлении оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена

Власти страны обвиняли его в попытке военного переворота 5 лет назад.

О смерти главного политического оппонента президента Турции первым рассказал местный оппозиционный новостной портал Ода Тв. По его данным Фетхуллах Гюлен около суток назад был отравлен у себя дома в американском штате Пенсильвания, где живёт многие годы. Въезд в его поместье закрыт силовиками, там по данным портала работают спецслужбы, они не дают персоналу дома общаться с журналистами. Кроме того, в поместье погиб ещё один человек. Официально информация о смерти Гюлена пока не подтверждена. Известный богослов, один из самых богатых и влиятельных турок в мире, резкий критик президента Эрдогана. Хотя когда-то между ними были тёплые отношения. Гюлен возглавлял неформальное объединение верующих, куда входили многочисленные бизнесмены, силовики, госчиновники и журналисты. Влияние джамаата распространялось не только на Турцию, но и другие страны. Сначала Эрдоган опирался на Гюлена и его соратников, но последние 10 лет их отношения становились всё хуже. В 2016м Эрдоган называл Гюлена инициатором госпереворота в Турции. Тогда погибли около 300 человек, более двух тысяч были ранены.

Организация Гюлена после сообщения о его смерти выпустила ролик, в котором богослов сидит в кресле и молится. Впрочем, портал, разместивший новость о его отравлении, утверждает, что видео смонтировано из кадров обнародованных ранее.