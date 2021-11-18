Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман объявил о разорении театра по вине своего предшественника. В интервью «Российской газете» Кехман признался, что у театра просто нет денег, чтобы платить зарплату сотрудникам в ближайшие месяцы. Из-за этого МХАТу придется пойти на масштабные кадровые сокращения. До конца сезона в театре уволят в общей сложности почти полсотни сотрудников из менее чем четырехсот. В то же время, Кехман обещал увеличить зарплаты оставшимся актерам.

После назначения Кехмана во МХАТ, оттуда уволился художественный руководитель Эдуард Бояков. С тех пор он отказывается комментировать эту ситуацию журналистам.