В Петербурге выставили на продажу дом вместе с жильцами, пишет «Фонтанка»

В Петербурге выставили на продажу дом вместе с жильцами, — пишет местное издание «Фонтанка». По его данным, большинство обитателей квартир в сталинском доме на улице Савушкина узнали о том, что они продаются, когда один из соседей прислал им скриншот объявления в интернете. Подавшая его риелтор описывала лот следующим образом: «Подходит для спа-зоны, кафе, гостиниц, торговых центров и автосалонов. Перед домом достаточно места для парковки автомобилей, рядом небольшая зеленая зона. Помощь в переводе в нежилой фонд», — конец цитаты. За здание продавец хотел получить 500 миллионов рублей. В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» риелтор обещала уложиться с переездом в три месяца, однако, никто из собственников квартир, с которым побеседовал журналист, никакие документы о продаже не подписывал. Жильцы заявили «Фонтанке» о возможном рейдерском захвате.