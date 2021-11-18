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23:02, 18 ноября 2021

В Астрахани пенсионера оштрафовали на тысячу рублей из-за плаката с буквой «Н»

В Астрахани пенсионера оштрафовали на тысячу рублей из-за плаката с буквой «Н», — сообщает признанный иноагентом правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Сергея Щербакова признали виновным по административной статье о публичной демонстрации экстремистской символики. В букве «Н», с которой он вышел на акцию 25 августа, усмотрели намек на «Умное голосование».
Для Щербакова это далеко не первое административное дело за те или иные одиночные пикеты.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.


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