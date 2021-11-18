Международная женская теннисная ассоциация выразила обеспокоенность в связи с пропажей китайской теннисистки, ранее обвинившей экс-премьера Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах. Речь идет о спортсменке Пэн Шуай. Государственное телевидение показало электронное письмо, якобы написанное спортсменкой, в котором та отказывается от обвинений и говорит, что все в порядке.