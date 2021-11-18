Депутат от КПРФ Валерий Рашкин пообещал купить лосиху и выпустить ее для размножения в Саратовской области. Об этом парламентарий рассказал в эфире «Первого канала».

Рашкина обвиняют в незаконной охоте на лося в этом регионе в октябре. Из-за этого генпрокуратура внесла в Думу представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Ему грозит до 5 лет колонии. Сначала Рашкин говорил, что нашел тушу уже мертвой, но сегодня признался что действительно убил животное. Правда, по словам депутата, он не знал, что у его друзей нет лицензии на отстрел.