Кемеровскому блогеру на 2,5 года запретили вести соцсети, сообщает со ссылкой на его близких правозащитный проект «ОВД-инфо*», признанный иноагентом. Суд признал Михаила Алферова виновным в реабилитации нацизма и оскорблении силовиков. Причиной стал ролик, на котором в мае прошлого года блогер подходит на улице к разным полицейским и объясняет им, что по закону о полиции они не имеют права носить георгиевские ленточки.

Ранее Алферова уже неоднократно штрафовали, арестовывали и назначили обязательные работы по разным административным статьям.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.