Кемеровскому блогеру на 2,5 года запретили вести соцсети, сообщает со ссылкой на его близких правозащитный проект «ОВД-инфо*», признанный иноагентом. Суд признал Михаила Алферова виновным в реабилитации нацизма и оскорблении силовиков. Причиной стал ролик, на котором в мае прошлого года блогер подходит на улице к разным полицейским и объясняет им, что по закону о полиции они не имеют права носить георгиевские ленточки.
Ранее Алферова уже неоднократно штрафовали, арестовывали и назначили обязательные работы по разным административным статьям.
Кемеровскому блогеру на 2,5 года запретили вести соцсети
Кемеровскому блогеру на 2,5 года запретили вести соцсети, сообщает со ссылкой на его близких правозащитный проект «ОВД-инфо*», признанный иноагентом. Суд признал Михаила Алферова виновным в реабилитации нацизма и оскорблении силовиков. Причиной стал ролик, на котором в мае прошлого года блогер подходит на улице к разным полицейским и объясняет им, что по закону о полиции они не имеют права носить георгиевские ленточки.