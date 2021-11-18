Минцифры предлагает ограничить проверку QR-кодов вакцинации от ковида единым специальным мобильным приложением. В ведомстве обосновывают инициативу тем, что появилось слишком много так называемых фишинговых сайтов, которые выдают поддельные подтверждения подлинности кода при попытке отсканировать его с мобильного телефона – например, охранником на входе в торговый центр.

Ранее сегодня в Екатеринбурге прошла несогласованная уличная акция протеста против кодов доступа, в которой приняли участие несколько десятков людей.