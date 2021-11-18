Столичный регион в субботу может накрыть один из сильнейших за последние три четверти века мокрых снегопадов. Он вызовет преждевременное – на неделю раньше климатической нормы – формирование устойчивого покрова, который останется уже до весны. В этот день прогнозируют до 16 миллиметров осадков в виде мокрого снега. Это четверть от месячной нормы до ноября при том, что подобные ливневые осадки в данное время года наблюдаются крайне редко. С 1948 года они фиксировались лишь трижды.