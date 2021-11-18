Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц лишён депутатской неприкосновенности. Это произошло на фоне расследования дела о коррупции, к которой, как считает прокуратура, политик может быть причастен.

В вопросе лишения депутатского иммунитета австрийские законодатели были единодушны. Пару дней назад специальный комитет Национального совета страны одобрил эту процедуру. Себастьяна Курца подозревают в том, что он несколько лет ещё до того как стать канцлером Австрии давал бюджетные средства редакции одного из таблоидов, чтобы та изображала его политическую деятельность в выгодном свете. Именно в этот период Курц возглавил консервативную Народную партию Австрии и привёл её к власти в составе коалиционного правительства, по итогам выборов занял в конце 2017-го года кресло канцлера, став самым молодым главой правительства в истории страны. Причастность к коррупции Курц отрицает. Он поддержал намерение парламента лишить его неприкосновенности. По словам Курца, его невиновность подтвердила независимая юридическая экспертиза. Он намерен доказать свою правоту, сообщают австрийские СМИ. 9 октября он ушел с поста канцлера из-а угрозы вотума недоверия. Сказал, что хочет предотвратить политический кризис. При этом Курц остался лидером партии и возглавил парламентскую фракцию.

Антикоррупционная прокуратура Австрии также расследует деятельность девяти соратников Курца.