Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать из суда иск о ликвидации «Мемориала»

Лауреаты Нобелевской премии мира экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать из суда иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*».

Дмитрий Муратов ранее рассказал, что «Мемориал» всеми силами пытается предотвратить повторение преступлений советского режима.

С текстом заявления нобелевских лауреатов можно ознакомиться на сайте «Горбачев-фонда». Организации «Международный мемориал*» и «Мемориал» признаны российскими властями иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.