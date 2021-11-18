Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, обвинил Запад в намеренном обострении отношений

Президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии министерства иностранных дел, куда он приехал лично, обвинил Запад в намеренном обострении отношений и игнорировании интересов Москвы.

Со встречными обвинениями сегодня выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который обвинил Москву в попытках сорвать мирное урегулирование на востоке Украины в «нормандском формате» и предостерег от вооруженных авантюр.

В то же время в Кремле сегодня не исключили новых переговоров президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые могут состояться до нового года.