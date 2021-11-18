В Подмосковье полиция проверяет сообщение об избиении двумя десятками выходцев с Кавказа мальчика-инвалида

В Подмосковье полиция начала проверку после сообщения о драке, в которой предположительно два десятка выходцев с Кавказа избили мальчика-инвалида, — пишет сетевое издание Readovka. Конфликт произошел возле ТРЦ «Акварель» в Пушкине. Мать пострадавшего обратилась в полицию. У ребенка черепно-мозговая травма. Также побили девушку, которая снимала конфликт. Участник драки рассказал журналистам, что «некие Мага, Кара и Тимур держат ТЦ и избивают всех, кто не согласен с ними». Пострадавшим до сих пор поступают угрозы.