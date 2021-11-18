Во Львове одного из лидеров местного движения противников вакцин арестовали по делу о попытке захвата власти, — пишет издание «Громадське». Меру пресечения Остапу Стахиму избрали на 2 месяца. При этом суд согласен отпустить его, если за него внесут залог в 998 тысяч гривен – это более 2,5 миллионов рублей.

Адвокат Стахима объявил, что его подзащитного похитили силовики из больницы. Позавчера у него дома прошли обыски.