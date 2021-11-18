Германия не будет принимать беженцев, скопившихся на границе Белоруссии с Евросоюзом, — объявил и.о. министра внутренних дел Хорст Зеехофер.

Ранее сегодня пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт объявила, что ее начальник достиг некой сделки по мигрантам с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Та якобы обещала договориться с другими руководителями Евросоюза о создании для них гуманитарного коридора. Теперь власти Германии официально опровергают это сообщение.

Пропускать нелегалов через свою территорию к границам с ЕС режим Александра Лукашенко начал с лета в отместку за введенные против него европейские санкции.