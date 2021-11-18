Федеральное управление гражданской авиацией США предупредило об опасности полетов в и из столицы Эфиопии Аддис-Абебы на фоне продолжающегося военного конфликта между центральными властями этой страны и повстанцами из региона Тыграй. Американский авиационный регулятор указывает, что повстанцы предположительно располагают различными видами вооружений, в том числе, зенитной артиллерией малого калибра, реактивными гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами, которые могут доставать до цели на высотах более 7,5 километров.

При этом аэропорт Аддис-Абебы на данный момент самый загруженный в Африке.