Билл Гейтс спрогнозировал, что уже к лету 2022 года заболеваемость ковидом в мире упадет ниже уровней сезонного гриппа

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что уже к следующему лету заболеваемость ковидом и смертность от него в мире упадут ниже уровней сезонного гриппа. По мнению Гейтса, окончанию пандемии будут способствовать как вакцинация, так и естественный иммунитет, а также противовирусные препараты в таблетках, которые сейчас разрабатывают сразу несколько компаний. В то же время Гейтс оговорился, что этот прогноз может радикально измениться в худшую сторону в случае появления новых, более опасных штаммов ковида.

Гейтс известен тем, что предупреждал человечество об угрозе пандемии задолго до ее начала и тем, что активно жертвует на борьбу с ВИЧ и другими опасными заболеваниями.