Самолет с мигрантами, вылетевшими из Минска, сел в городе Эрбиль в иракском Курдистане, — объявили в министерстве транспорта ближневосточной страны. Это самолет, который делает в Эрбиле остановку по пути в Багдад, вывез из Белоруссии свыше четырехсот мигрантов, преимущественно курдов, застрявших на границе с Польшей.