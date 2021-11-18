Самолет с мигрантами, вылетевшими из Минска, сел в городе Эрбиль в иракском Курдистане, — объявили в министерстве транспорта ближневосточной страны. Это самолет, который делает в Эрбиле остановку по пути в Багдад, вывез из Белоруссии свыше четырехсот мигрантов, преимущественно курдов, застрявших на границе с Польшей.
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