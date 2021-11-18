У каждого пятого ребенка с COVID отмечается поражение ЖКТ, — объявили в центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

У каждого пятого ребенка с коронавирусом отмечается поражение ЖКТ, — объявили в центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Там обращают внимание, что частота этого симптома с распространением дельта-штамма подскочила в десять раз. Ранее от него страдали всего 2% детей.

Замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что в России завершаются исследования вакцин, пригодных для вакцинации детей. По данным Александра Горелова, дети составляют 10,5% от всех заразившихся коронавирусом в России.