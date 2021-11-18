Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации общества «Мемориал»

Лауреаты Нобелевской премии мира экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации общества «Мемориал*», — передает агентство «Интерфакс».

С таким иском прокуратура обратилась в Верховный суд. В ведомстве считают, что правозащитники работают с нарушением Конституции.

Рассмотрение иска назначено на 25 ноября.

Российские власти уже признали «Мемориал» иностранным агентом.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.