Проповедник Гюлен, которого власти Турции обвиняют в попытке госпереворота в 2016, может быть уже мертв, — «Ода ТВ»

Проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в попытке госпереворота в 2016, может быть уже мертв в результате отравления, — предположил турецкий оппозиционный интернет-портал «Ода ТВ». Издание со ссылкой на представителей американских спецслужб утверждает, что сотрудникам виллы, на которой Гюлен живет в США, отдали приказ не общаться с прессой. На этом фоне сторонники Гюлена выпустили ролик, на котором тот сидит в кресле и молится, однако, портал называет видео монтажом из трех ранее обнародованных записей, на которых Гюлен одет в одну и ту же одежду.
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