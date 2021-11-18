Проповедник Гюлен, которого власти Турции обвиняют в попытке госпереворота в 2016, может быть уже мертв, — «Ода ТВ»

Проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в попытке госпереворота в 2016, может быть уже мертв в результате отравления, — предположил турецкий оппозиционный интернет-портал «Ода ТВ». Издание со ссылкой на представителей американских спецслужб утверждает, что сотрудникам виллы, на которой Гюлен живет в США, отдали приказ не общаться с прессой. На этом фоне сторонники Гюлена выпустили ролик, на котором тот сидит в кресле и молится, однако, портал называет видео монтажом из трех ранее обнародованных записей, на которых Гюлен одет в одну и ту же одежду.