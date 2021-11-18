ВВП стран ОЭСР в третьем квартале текущего года впервые превысил доковидный уровень, — объявили в самой организации. В то же время, там признают, что темпы восстановительного экономического роста снижаются. За отчетный период экономика государств, входящих в организацию, выросла на 0,9%, а за предыдущий квартал – почти на 2%. Теперь совокупное ВВП этих стран превышает ВВП за третий квартал 2019 года на полпроцента.

В ОЭСР входят самые развитые экономики мира — вся западная Европа, США, Израиль, Австралия, Канада, Чили, Япония и Южная Корея.