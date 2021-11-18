В Нидерландах прокуратура постановила привлечь к уголовной ответственности футболиста московского «Спартака» Промеса

В Нидерландах прокуратура постановила привлечь к уголовной ответственности футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса. Его обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах и попытке непредумышленного убийства. В официальном заявлении на сайте ведомства не раскрывается имя, написано лишь, что речь идет о 29-летнем уроженце Амстердама, который нанес ножевое ранение двоюродному брату на семейной вечеринке в июле прошлого года. Однако, местные СМИ пишут, что речь идет именно о Промесе.

В «Спартаке» ранее объявили, что в случае обвинительного приговора расторгнут соглашение с Промесом.