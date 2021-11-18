Поток туристов в Крым во время коронавирусных нерабочих дней вырос на треть, — объявили в министерстве курортов региона. По подсчетам ведомства, за первую неделю ноября на полуострове отдохнули свыше 130 тысяч гостей — на 30 с лишним процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года, при том, что тогда не вводилось никаких дополнительных ограничений на заселение непривитых от ковида.

В общей сложности, с начала года Крым принял 8 миллионов 700 тысяч туристов.